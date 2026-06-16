До 150 тысяч без стажа: где в Подмосковье платят новичкам больше всех

Зарплата в 150 тысяч рублей без опыта — реальность на рынке Подмосковья. Эксперт по подбору персонала Александр Брюхов рассказал, где новичкам готовы платить такие деньги. Правда, высокая зарплата почти всегда связана с особыми условиями труда.

По словам Брюхова, без опыта можно зарабатывать от 120 тысяч до 150 тысяч рублей на складах, в логистических центрах, на стройках и производствах. Речь идет о комплектовщиках, операторах линий, водителях погрузчиков и монтажниках. Многие компании готовы обучать новичков самостоятельно из-за кадрового дефицита.

Эксперт предупреждает: 150 тысяч редко дают за стандартный график. Доход складывается из оклада, премий, переработок и ночных смен. В некоторых случаях требуется вахтовый метод.

Брюхов советует обратить внимание на рабочие специальности в логистике, строительстве и промышленности. В офисных профессиях рассчитывать на такие суммы сразу после трудоустройства сложнее.

Подробности читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».