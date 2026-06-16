Хирурги удалили опухоль мозга, пока пациентка смотрела фильм с любимым актером

Жительница индийского штата Андхра-Прадеш Котесварамма перенесла уникальную операцию. Нейрохирурги удалили опухоль из ее мозга, пока женщина смотрела фильм с любимым актером и вице-премьером штата Паваном Кальяном. Пациентка оставалась в сознании, разговаривала с медперсоналом и своими реакциями помогала врачам не задеть жизненно важные зоны. Об этом сообщает NDTV.

Опухоль у Котесвараммы располагалась вблизи участков мозга, отвечающих за речь и двигательные функции. Обычный наркоз мог бы лишить врачей возможности контролировать эти зоны. Поэтому команда нейрохирургов приняла смелое решение: трепанацию черепа провести без общего наркоза, оставив пациентку в сознании. Чтобы женщина не паниковала и лежала спокойно, ей предложили посмотреть фильм с ее кумиром.

Просмотр помог ей расслабиться и сохранять спокойствие на критическом этапе. Пока хирурги работали, женщина смотрела кино, а параллельно общалась с врачами. Ее вербальные реакции позволяли хирургам в реальном времени отслеживать состояние мозга и минимизировать риски повреждения речевых и двигательных центров. Операция завершилась благополучно.

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