Таинственная радиостанция под Наро-Фоминском заговорила на странном языке

Знаменитая коротковолновая частота, десятилетиями интригующая исследователей всего мира, вновь подала признаки жизни. В воскресенье, 15 июня, в привычном монотонном гуле, источник которого традиционно связывают с окрестностями Наро-Фоминска, отчетливо прозвучали два не связанных между собой понятия — «карандаш» и «плица». Это событие мгновенно оживило профильные сообщества, где уже строятся догадки о природе неожиданной передачи, пишет REGIONS .

УВБ-76, получившая в народе прозвище Жужжалка, работает с семидесятых годов прошлого века. Обычно эфир заполнен лишь техническим шумом, поэтому любое человеческое слово воспринимается как экстраординарное событие. Единого мнения о значении услышанного нет. Одни эксперты видят в этом фрагмент засекреченной коммуникации силовых структур, другие склоняются к более прозаичному объяснению — проверке оборудования и качества связи. Отсутствие официального контекста оставляет простор для самых смелых интерпретаций.

За полвека существования объект оброс десятками конспирологических теорий. Ему приписывали управление стратегическими силами и экстренное оповещение на случай глобальных катастроф, но ни одна из версий не имеет документального подтверждения. Энтузиасты, изучающие спутниковые снимки и открытые данные, локализовали вероятную позицию передатчика в районе Наро-Фоминска, указывая на заброшенные военные городки. Точное местоположение по-прежнему засекречено, однако сам факт выхода в эфир доказывает, что инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии.

Феномен числовых радиостанций зародился в эпоху Холодной войны как способ односторонней связи с агентами за рубежом, когда обычный приемник был надежнее любой шифрованной цифровой сети. Большинство аналогичных объектов в Европе и США прекратили работу после 1990-х годов, а российская УВБ-76 продолжает вещать без перерывов, став уникальным артефактом ушедшей эпохи. Ее непрерывная работа делает станцию самым долгоживущим активным передатчиком такого типа на планете, привлекающим внимание не только специалистов, но и любителей городских легенд.

Ранее сообщалось, что легендарная «Радиостанция Судного дня» двое суток подряд пугает мир шифрами.