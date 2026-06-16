«Продам неприхотливого лоха, дорого»: жительница Подмосковья устроила переполох в соцсетях

Жительница подмосковной Вереи выставила на продажу «лоха серебристого» и вызвала бурную реакцию в соцсетях, пишет REGIONS . Подписчики терялись в догадках, пока не выяснили: речь идет о декоративном кустарнике с необычной серебристой листвой. Эксперт по дачным посадкам Светлана Прокшина рассказала, почему это растение может стать жемчужиной участка, а также дала рекомендации по июньской посадке культур в Подмосковье.

Лох серебристый — именно так называется декоративный кустарник или небольшое дерево из семейства лоховых. Его главное достоинство — листья с металлическим отливом, которые сохраняют серебристый цвет все лето. Растение не капризничает: отлично переносит засуху, не боится городского смога и ветров. Настоящий находка для ленивого садовода.

Светлана Прокшина, эксперт по посадкам, подтверждает: для средней полосы это отличный вариант. Кустарник зимостоек и эффектно смотрится в компании с хвойными или краснолистными соседями. Однако есть нюанс: лох разрастается до крупных размеров и дает обильную поросль. Для стандартных шести соток это может стать головной болью. Прокшина советует выбирать его только владельцам просторных участков, готовым к регулярной формирующей обрезке.

Помимо истории с лохом, эксперт поделилась полезным чек-листом для дачников. Успех июньской посадки зависит от типа посадочного материала. Растения с закрытой корневой системой приживаются лучше всего — они легче переносят стресс и быстрее адаптируются.

Топ-5 культур для июньской высадки:

томаты и перцы — крепкую рассаду пора переселять в грунт или теплицу;

огурцы — теплолюбивые и в июне дают быстрый старт при условии полива;

кабачки и патиссоны — неприхотливы и плодоносят все лето;

цветы-однолетники — бархатцы, петунии, циннии зацветают через месяц;

многолетники с закрытой корневой системой — хосты, лилейники, флоксы.

Главное — не забывать про укрытие на ночь и регулярный полив, особенно в первое время после пересадки.