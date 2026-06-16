Решение не включать сборную России в число участников чемпионата мира по хоккею 2027 года вызвало очередную волну обсуждений. В Госдуме считают, что подобные меры противоречат принципам честной спортивной борьбы и негативно отражаются на уровне международных соревнований. Свою позицию по этому вопросу в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

По мнению парламентария, отстранение российских спортсменов от крупных мировых турниров является проявлением предвзятого отношения, которое затрагивает не только хоккей, но и целый ряд других дисциплин. Он отметил, что российские атлеты на протяжении многих лет занимали лидирующие позиции в мировом спорте.

«Русофобию давно пора считать симптомом психиатрического заболевания. Что за мировой хоккей без России? А также мировые шахматы, спортивная и художественная гимнастика, фигурное катание и много других видов спорта, как зимних, так и летних», — отметил депутат Томачев.

По словам депутата, исключение сильнейших спортсменов из международной конкуренции снижает спортивную ценность крупных турниров. Александр Толмачев выразил мнение, что настоящая борьба за медали возможна только при участии всех ведущих сборных и спортсменов.

Он также заявил, что принцип честной игры всегда считался одной из главных ценностей мирового спорта, однако нынешняя ситуация, по его мнению, ставит эти идеалы под сомнение. Парламентарий считает, что административные решения не должны влиять на результаты спортивного соперничества.

Отдельно депутат напомнил о предыдущих международных соревнованиях, на которых российские спортсмены выступали в ограниченном формате или вовсе не принимали участия. По его мнению, подобная практика не способствует развитию мирового спорта и лишает зрителей возможности наблюдать за выступлениями сильнейших атлетов.

«В спорте особое место отведено понятию чести и честной игры — видимо, мировой спорт больше нельзя считать честным. Функционеры низвели его до невразумительной возни. Символично, что участники последних Олимпийских игр, на которых не звучал гимн России и не развевался триколор, жаловались на облезающие медали. Спорт без России — ненастоящий. Осталась одна бутафория», — заключил Томачев

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