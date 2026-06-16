Семь языков помощи: подмосковная система-112 расширила возможности

Система-112 Московской области получила интеллектуального помощника, узнала редакция REGIONS . Совместно с Одинцовским филиалом МГИМО разработчики внедрили робота-переводчика на базе отечественных нейросетей. Цифровой ассистент распознает речь иностранцев на семи языках и мгновенно переводит информацию оператору. Время реакции в экстренных ситуациях сократилось до секунд — при этом все технологии остаются российскими и безопасными.

Новый цифровой лингвист автоматически идентифицирует язык заявителя — от европейских до языков стран ближнего зарубежья — и в реальном времени транслирует перевод диспетчеру. В экстренных ситуациях, когда счет идет на мгновения, такая скорость критична.

Главная особенность разработки — полная независимость от зарубежных решений. Система-112 относится к закрытой критической информационной инфраструктуре, поэтому использование внешних ИИ-моделей невозможно по соображениям безопасности. Все алгоритмы созданы на отечественных нейросетевых технологиях.

Самым необычным этапом проекта стало тестирование. Сотни студентов и преподавателей факультетов лингвистики и международного права МГИМО перевоплотились в условных жертв несчастных случаев.

Команда разработала реалистичные сценарии экстренных обращений. Будущие дипломаты звонили в Систему-112, имитируя панику, стресс, сильные акценты — все, с чем искусственному интеллекту предстоит столкнуться в боевых условиях. В результате собраны сотни аудиозаписей диалогов на разных языках, что позволило отточить точность распознавания и перевода.

До появления робота обращения иностранцев обрабатывали операторы-лингвисты, владеющие английским, немецким, французским, испанским, китайским и языками ближнего зарубежья. Они работали круглосуточно.

Чаще всего иностранные граждане обращались за помощью к полиции или просили консультацию по бытовым вопросам: восстановление документов, СИМ-карты, вызов такси. Пик приходился на праздники и летний сезон, когда Подмосковье принимает тысячи туристов. Внедрение ИИ-помощника не заменило живых специалистов, а дополнило их работу, ускорив обработку простых вызовов и освободив операторов для сложных случаев.