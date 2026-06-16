Лицо смотрящее в вечность: в Хакасии найден уникальный петроглиф возрастом 4 тыс. лет

В Хакасии на Сорских столбах археологи обнаружили уникальный петроглиф — высеченное на камне лицо, которому около четырех тысяч лет. Раньше такие рисунки встречались только на погребальных плитах, а теперь — на скалах. Ученые датируют находку серединой III тысячелетия до нашей эры. Об этом сообщает Lenta.ru.

Руководитель некоммерческой организации Тимофей Ключников сообщил, что изображение нашли на Сорских столбах. Оно относится к Окуневской культуре, существовавшей в III-II тысячелетиях до Рождества Христова. Ключников отметил, что подобные рисунки ученые видели только на погребальных плитах.

Первые петроглифы зафиксировали на этих скалах еще в прошлом году, но нынешняя находка привлекла внимание специалистов только сейчас. Предварительная датировка — середина III тысячелетия до нашей эры. Это уникальное свидетельство древнего искусства, которое поможет лучше понять мировоззрение людей бронзового века. Археологи продолжат изучение, надеясь найти новые детали. Рисунок останется на месте, чтобы сохранить его для науки и потомков.

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