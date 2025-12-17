Спортсмены из Подмосковья завоевали награды на зимней Спартакиаде стран СНГ

Представители Подмосковья завоевали две медали на I зимней Спартакиаде стран СНГ среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья – золотую и серебряную. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Елизавета Мурга (Дмитровский г. о.) стала победителем в дисциплине «слалом гигант» (спорт слепых). Иван Павлик (Дмитровский г. о.) стал призером в этой же дисциплине.

Соревнования проходят в Уфе (Башкортостан), в них принимают участие порядка 100 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

