Спортсмены из Подмосковья завоевали три награды на чемпионате и первенстве мира по ушу

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на чемпионате и первенстве мира по традиционному ушу (кунг-фу) – одну золотую и две серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Виктор Хремчуков занял первое место в дисциплине «кунг-фу — традиционное ушу шуанбин» в рамках чемпионата мира. Ильяс Хуснутдинов завоевал две серебряные медали чемпионата мира – в дисциплинах «кунг-фу — традиционное ушу дуаньбин» и «кунг-фу — традиционное ушу III группа чацюань». В общей сложности сборная России завоевала 54 медали, включая 23 золотые.

Состязания прошли в Эмэйшане (Китай), участниками стали более 5 тыс. спортсменов из 54 стран мира.

