Спортсмены из Подольска завоевали 13 наград на всероссийских соревнованиях по универсальному бою

Спортсмены из Подольска завоевали 13 медалей на Всероссийских соревнованиях по универсальному бою среди юношей и девушек 12–17 лет. Турнир прошел в Тольятти.

Соревнования в разделах «Средства защиты» и «Полноконтактный бой WTKF» посвятили памяти бойцов 3-й бригады специального назначения, участвовавших в специальной военной операции.

В целом за победу в турнире боролись 300 человек из 32 регионов России. Подольск представляли воспитанники спортивного клуба рукопашного боя «Патриот». В результате спортсмены получили две золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

