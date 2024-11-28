Спрос на яблоки подскочил в Московской области

В октябре 2024 года спрос на яблоки в Подмосковье подскочил на 55% в сравнении с показателями сентября. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В сообщении уточнили, что ежедневно жители региона покупали более 219 килограммов яблок. Чаще всего они выбирали фрукты сортов «Медовый хруст», «Малинка», «Симиренко» и «Богатырь». В ведомстве напомнили, что в яблоках содержится необходимый для крепкого иммунитета витамин С и пектин, который помогает выводить из организма излишки холестерина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.