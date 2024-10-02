Спрос на капусту вырос в Подмосковье, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что это связано с наступлением сезона домашних заготовок.

«Среди популярных рецептов: капуста квашеная, в рассоле с овощами, капустные салаты», - привели в министерстве примеры заготовок.

За сентябрь спрос на капусту в Подмосковье вырос почти на 10% по сравнению с августом. Если в августе в регионе было продано около 4,2 тысячи тонн этого овоща, то в сентябре — порядка 4,6 тысячи тонн.

Сбор урожая капусты в области продолжается. На данный момент аграрии собрали более 23,6 тысячи тонн. Работы проведены на 676 гектарах. Лидерами по этой работе являются Коломна и Дмитров.