Спрос на огурцы и помидоры вырос в Подмосковье

Жители Подмосковья с наступлением осени стали покупать больше огурцов и помидоров, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что причиной этого является начало сезона домашних заготовок.

Так, по итогам сентября в регионе было продано более десяти тысяч тонн помидоров и огурцов. Для сравнения, в августе было реализовано девять с половиной тысяч тонн этих овощей.

С начала года в теплицах подмосковных предприятий собрали более 62 тысяч тонн огурцов и свыше 32 тысяч тонн помидоров. На предприятиях, выращивающих овощи в открытом грунте, в этом сезоне собрали 434 тонны огурцов и 54 тонны помидоров.