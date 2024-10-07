Спрос на огурцы и помидоры вырос в Подмосковье
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Жители Подмосковья с наступлением осени стали покупать больше огурцов и помидоров, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что причиной этого является начало сезона домашних заготовок.
Так, по итогам сентября в регионе было продано более десяти тысяч тонн помидоров и огурцов. Для сравнения, в августе было реализовано девять с половиной тысяч тонн этих овощей.
С начала года в теплицах подмосковных предприятий собрали более 62 тысяч тонн огурцов и свыше 32 тысяч тонн помидоров. На предприятиях, выращивающих овощи в открытом грунте, в этом сезоне собрали 434 тонны огурцов и 54 тонны помидоров.