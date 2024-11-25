Спрос на свежую капусту вырос в Подмосковье, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что это связано с сезоном домашних заготовок.

Так, в октябре жители купили на 28% больше капусты, чем в сентябре.

Чтобы приготовить квашеную капусту, лучше использовать белокочанную капусту поздних или средних сроков созревания. Подходящие сорта — «Белоснежка», «Московская поздняя», «Подарок» и «Зимняя». В квашеной капусте содержится огромное количество витаминов и минералов. В день достаточно съедать до 200 граммов этого блюда.