Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в воздухе снизились в 13 округах Подмосковья

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в воздухе снизились в тринадцати городских округах Подмосковья по сравнению с прошлым годом, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Качество воздуха в муниципалитетах определяли с помощью мобильных лабораторий ГКУ МО «Мосолбэкомониторинг» и стационарных постов контроля.

Так, в этом году в тринадцати округах отмечается снижение среднегодовых концентраций соединений азота и углерода. В числе этих муниципалитетов — Дубна, Люберцы, Подольск, Мытищи, Солнечногорск, Балашиха, Чехов, Воскресенск, Красногорск, Дмитров, Одинцово, Реутов, Химки. Концентрации снизились в границах от 4,4 до 18,4%.

В целом по региону уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как низкий.