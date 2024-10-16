Стадион «Гидросталь» готовится к открытию в Чехове

Стадион «Гидросталь» в Чехове готовится к открытию после капитального ремонта. Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, степень готовности объекта составляет 96%.

В рамках ремонта на объекте привели в порядок кровлю и фасады, заменили окна, двери и коммуникации, провели внутреннюю отделку, отремонтировали полы и потолки, обновили футбольное поле.

На площадке трудятся пятнадцать человек. Близятся к завершению монтажные работы, благоустройство прилегающей территории, расстановка мебели и спортивного оборудования.

Открыть стадион планируется в конце следующего месяца.