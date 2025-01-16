Стало известно, куда вывозят снег после уборки территорий Подмосковья

Снег, который убирают с придомовых территорий Подмосковья, вывозят на специально отведенные места складирования или отправляют на снегоплавильные станции. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что на одной станции каждый день перерабатывают около 1 тыс. кубометров снега и льда. Сначала специалисты выгружают снег на специально подготовленной площадке, после этого — направляют его в ванные емкости с помощью специального оборудования, очищают от крупного мусора и плавят под воздействием пара. Получившуюся жидкость отводят через коллекторы в систему водостоков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.