Стало известно о лесопожарной обстановке в Подмосковье

В понедельник, 16 июня, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском и Истринском лесничествах — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и среду, 17 и 18 июня, в регионе в целом ожидается II класс опасности. При этом в среду I класс прогнозировали в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес». Температура воздуха днем в ближайшее время составит +18…+25 градусов, ночью — +9…+16. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.