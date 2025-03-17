Губернатор Подмосковья: пожароопасный сезон в регионе открывается 20 марта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством региона и главами округов призвал подготовиться к пожароопасному сезону, который открывается в Подмосковье 20 марта.

«Из-за малоснежной и аномально теплой зимы в этом году пожароопасный сезон в Подмосковье открывается достаточно рано — 20 марта. Важно быть во всеоружии и четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — подчеркнул губернатор.

В рамках подготовки в области увеличили численность группировки лесных пожарных с 533 до 1,2 тыс. человек. Также усилили парк спецтехники — в рамках региональной программы закупили 91 единицу. В этом году планируется передать лесопожарным станциям еще 24 машины.

По словам председателя областного Комлесхоза Евгения Агулова, прогноз этого года схож с 2020-м, когда почти 70% пожаров произошли весной. Он отметил, что подготовка к сезону велась по 30 федеральным критериям Рослесхоза.

«Среди основных — это люди и техника. За счет оптимизации подведомственных учреждений добавили 739 человек к лесным пожарным. Если раньше это были инспекторы, которые принимали только первичные меры пожаротушения, то сейчас это полноценные пожарные. 271 единицу техники привели в готовность с учетом ремонта и закупки в рамках нашей программы по обновлению, которая действует с 2022 года», — сообщил Агулов.

В 2024 году в области обновили четыре лесопожарные станции в Наро-Фоминске, Чехове, Раменском, Орехово-Зуево. Также построили новую станцию в Балашихе. В этом году обновят станции в Дмитрове и Талдоме, построят новую в Шатуре.

Врио начальника ГУ МЧС России по региону Александр Перегуда доложил, что в регионе был разработан стандарт готовности округов и СНТ к пожароопасному сезону. До 20 марта будет проходить выборочная проверка территорий. Кроме того, были спланировали основные мероприятия по опашке населенных пунктов. В этом году она составит более 1,1 тыс. км.

«Выполненные мероприятия позволят нам минимизировать последствия и риски, которые перед нами стоят. Организована работа по определению водоисточников, а также выявлению неисправных», — добавил он.

Ранее сообщалось, что губернатор поручил уделить особое внимание уходу за лесными территориями и торфяниками.