Стало известно о загруженности дорог Подмосковья этим утром

Утром в четверг, 20 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 754 тыс. автомобилей, что на 2% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, пробки наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе. Кроме того, затрудненность в движении есть на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах, а также на забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.