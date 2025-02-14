Стало известно, сколько молодоженов распишутся в Подмосковье в День влюбленных

В День влюбленных, 14 февраля, в Подмосковье распишутся 300 пар молодоженов. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Многие пары признаются, что выбрали эту дату не случайно и заранее подавали заявление, чтобы пожениться именно в этот день», — уточнили в ведомстве.

Многие пары выбирают провести торжество не в традиционных залах ЗАГСов, а в оригинальных местах. Среди популярных — Дворец культуры «Дружба» в Чехове и парк им. Олега Степанова в Серпухове. Напомним, что найти локации для бракосочетания, советы профессионалов и не только можно на портале «Свадьба в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.