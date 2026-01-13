Стартовал прием заявок на участие в Московском областном чемпионате «Абилимпикс»

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в XII Московском областном чемпионате «Абилимпикс». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Чемпионат проводится среди граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. К участию приглашаются школьники в возрасте от 14 лет, студенты, специалисты с инвалидностью.

Подать заявку можно по этой ссылке в период с 13 по 31 января 2026 года. Соревнования будут проходить в апреле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе услуги для жителей с инвалидностью стараются делать проактивными.