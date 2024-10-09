Стартовало строительство путепровода через дорогу из деревни Сабурово

Строительство путепровода через дорогу из деревни Сабурово стартовало в области в рамках возведения дублера Пятницкого шоссе. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас на объекте устанавливают основания под опоры путепровода и перекладывают инженерные коммуникации.

Завершить работы на дублере шоссе планируется в третьем квартале следующего года. Проезд по дороге будет бесплатным, так как ее строят за счет областного бюджета.

Ввод дублера позволит сэкономить время в пути до получаса. Дорога свяжет близлежащие населенные пункты в Химках и Красногорске.