Стационары кратковременного пребывания начали работать в 16 больницах Подмосковья

В подмосковных больницах начали работать стационары кратковременного пребывания. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В таких стационарах пациентам оказывают хирургическую помощь и проводят малотравматичные операции. После такого хирургического вмешательства пациент проводит в стационаре не так много времени, как после обычной операции. После наблюдения в течение нескольких часов его могут выписать на амбулаторное лечение.

Стационары кратковременного пребывания созданы в 16 больницах региона. В них оказывают помощь и взрослым, и маленьким пациентам по разным профилям.

«Благодаря новому формату, пациенту не нужно долго находиться в стационаре, что позволяет не выпадать из жизненного ритма», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году медучреждениям области передадут 32 новых рентген-аппарата «С-дуга».