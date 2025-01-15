Статус «Староста» теперь можно присвоить заявкам на сайте «Добродел». Об этом сообщили Министерство территориальной политики Московской области и Ассоциация старост.

Как отметили в министерстве, благодаря нововведению профильные ведомства смогут внимательнее реагировать на обращения от сельских населенных пунктов. Запросы старост будут находиться в разделе «Важный заявитель».

Чтобы воспользоваться личным кабинетом старосты, нужно открыть этот сайт и авторизоваться. После этого в разделе «Обратная связь» необходимо указать свои данные и прикрепить решение Совета депутатов.