Стекольное предприятие из Домодедова присоединилось к проекту «Производительность труда»

Компания «ДомГласс» стала новым участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для пилотного потока выбран процесс обработки прямого стекла-триплекс со сверлением. Совместно с экспертами РЦК команда предприятия проанализирует работу на участке и определит возможности для повышения производительности.

В рамках оптимизации пилотного потока планируется сократить время протекания процесса минимум на 10%, снизить объем незавершенного производства на 5%, а также увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10%.

После завершения работы на пилотном потоке полученный опыт планируется распространить на другие производственные процессы предприятия.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы стать его участником, необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.