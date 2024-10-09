Сто две единицы реабилитационного оборудования передали больницам Подмосковья с января

Сто две единицы реабилитационного оборудования передали медучреждениям Подмосковья с начала года. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

На закупку оборудования было направлено порядка шестидесяти миллионов рублей. До конца года учреждениям передадут еще сорок одну единицу медоборудования.

Пройти реабилитацию в регионе можно бесплатно, по полису ОМС. Направление на нее можно получить у лечащего врача.