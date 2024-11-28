Сто трансформаторных подстанций построили в Подмосковье с начала года

Сто трансформаторных подстанций было построено в Подмосковье с начала года, передает Министерство энергетики Московской области. Работы провели специалисты компании АО «Мособлэнерго» в рамках инвестпрограммы.

Благодаря вводу новых подстанций в городских округах региона повысится качество электроснабжения. Также можно будет провести техприсоединение новых потребителей.

Помимо этого, с начала года в регионе реконструировали 178 уже работающих подстанций. В целом с января за счет строительства и реконструкции подстанций в эксплуатацию ввели 156,1 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

По программе также построили и реконструировали почти 223 километра ЛЭП. Всего в этом году планируется возвести и модернизировать более 301 километра линий.