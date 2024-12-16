Сто тридцать объектов ввели в Подмосковье в ноябре при содействии ЦСС

В регионе по итогам ноября при поддержке Центра содействия строительству ввели 130 объектов, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Общая площадь введенных объектов составляет 230 тысяч квадратных метров. Реализация этих проектов принесла в бюджет области двенадцать миллиардов рублей, а на построенных объектах появилось свыше двух тысяч рабочих мест.

Также при содействии центра за месяц были выданы разрешения на возведение 238 проектов, общая площадь которых составляет 800 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, на сопровождение центра в прошлом месяце поступило более 300 новых проектов.