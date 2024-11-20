Стоимость салата «Оливье» посчитали в Подмосковье

Стоимость главного новогоднего салата «Оливье» посчитали в регионе. Она составляет около 112 рублей за одну порцию, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, по данным на сегодняшний день средняя стоимость килограмма картофеля в подмосковных магазинах составляет сорок восемь рублей, а моркови — двадцать четыре рубля. Десять яиц стоят семьдесят семь рублей, банка горошка — восемьдесят четыре рубля. За 400 граммов вареной колбасы нужно будет отдать 199 рублей, за упаковку майонеза — шестьдесят девять рублей. Наконец, один свежий огурец в регионе стоит шестьдесят рублей.

Таким образом, общая стоимость ингредиентов для салата составляет 561 рублей на пять порций.