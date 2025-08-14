Строители завершат капремонт в Дубненской детской школе искусств

В Подмосковье завершается капитальный ремонт в Дубненской детской школе искусств на улице Флерова, стройготовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить к началу нового учебного года.

Строители выполняют малярные работы, монтаж инженерных систем, завершают штукатурные работы и не только. В ходе ремонта они сохранят исторический облик здания, ель во дворе школы и памятник Михаилу Глинке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.