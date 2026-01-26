Строительная готовность новой гостиницы в Лобне составила 70%
В Лобне уже на 70% построили новую гостиницу на 49 номеров
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Лобне уже на 70% построили новую гостиницу у Вокзальной улицы. О ходе возведения объекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
В строительство гостиницы инвестировано 200 млн рублей. Площадь трехэтажного здания составит 1,8 тыс. кв. м. Объект рассчитан на 49 номеров и одновременное размещение до 78 гостей.
Сейчас на площадке ведутся фасадные и отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем. Завершение строительства запланировано на второй квартал текущего года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе регионального центра содействия строительству.