Строительная готовность новой гостиницы в Лобне составила 70%

В Лобне уже на 70% построили новую гостиницу у Вокзальной улицы. О ходе возведения объекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

В строительство гостиницы инвестировано 200 млн рублей. Площадь трехэтажного здания составит 1,8 тыс. кв. м. Объект рассчитан на 49 номеров и одновременное размещение до 78 гостей.

Сейчас на площадке ведутся фасадные и отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем. Завершение строительства запланировано на второй квартал текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе регионального центра содействия строительству.