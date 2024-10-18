Строительство 150 региональных и муниципальных дорог ведется в Подмосковье
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Сто пятьдесят региональных и муниципальных дорог общей протяженностью около 437 километров сейчас строятся в регионе, рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов в преддверии Дня работников дорожного хозяйства.
Так, на региональной сети строится 138 дорог протяженностью почти 430 километров, на муниципальной — двенадцать дорог протяженностью около семи километров. Двадцать шесть дорог будут введены в текущем году — это 21 региональная и пять муниципальных дорог.
В 2024 году в области отремонтировали свыше 1,1 тысячи дорог общей протяженностью порядка 1,1 тысячи километров. Работы провели на 231 региональной дороге протяженностью 666 километров, а также на 889 муниципальных дорогах протяженностью 486 километров.
В общей сложности в Подмосковье в отрасли дорожного хозяйства работают более десяти тысяч человек.
«Каждый день вы проектируете, строите и поддерживаете сеть дорог нашего Подмосковья, которые не просто соединяют города и села, но и объединяют людей», — отметил Брынцалов.