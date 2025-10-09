Строительство двух корпусов в составе ЖК «Аникеевский» завершат в Красногорске

В Красногорске в рамках комплексного развития территорий продолжается строительство ЖК «Аникеевский» от ГК «Гранель», корпуса 20/1 и 20/2 находятся на высокой стадии строительства и готовятся к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В корпусе 20/1 планируют разместить поликлинику на 130 посещений в смену, в корпусе 20/2 – коммерческие помещения. Помимо этого, работы проходят в корпусах 12.1, 12.2, 13 и 1.1.

В жилом комплексе уже ввели в эксплуатацию восемь домов, рассчитанных более чем на 1,5 тыс. квартир, а также детский сад.

