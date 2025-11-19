Строительство двух новых котельных для детского санатория завершат в Озерах до конца 2025 года

В Озерах в Коломне до конца текущего года завершится строительство двух новых котельных для детского бронхолегочного санатория «Озерский». Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Степень строительной готовности объектов составляет 98 и 99%. Сейчас проводятся пусконаладочные работы.

Каждая котельная состоит из двух блок-контейнеров. На объектах установлено по два водогрейных газовых котла, мощность которых составляет от 100 до 175 кВт. Котельные оснащены автоматизированными системами контроля загазованности, учета энергоресурсов и погодозависимой автоматики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой котельной в Солнечногорске.