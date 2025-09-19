Андрей Воробьев проверил ход строительства новой котельной в Солнечногорске

«Эта новая БМК в Поварово будет запущена через два месяца. Ее мощности рассчитаны на потенциальное расширение жилой застройки. Ну а все сети и старая котельная, которая начнет здесь отопительный сезон, в полной готовности. Солнечногорск — сложная территория. Сейчас концессионер сделал достаточно большой объем работ по замене сетей и установке новый блочно-модульных котельных. И наша часть, областная, которая не входит в концессию, тоже предполагала серьезную модернизацию котельных и сетей», - отметил губернатор.

Мощность новой котельной составляет 30 МВт. Она обеспечит теплом 57 МКД, школу, детсад, больницу — около 6 тыс. местных жителей. На месте залит фундамент, куда уже установлена БМК. Сейчас ведется монтаж оборудования.

В рамках концессии в округе в этом году построят еще две блочно-модульные котельные. Также уже модернизированы три участка теплосетей протяженностью 4 км.

Большой объем работ в округе ведется в рамках госпрограммы. Модернизируют четыре котельные в Миронцево, Лыткино, Голубом и Стекольном заводе, а также почти 40 км теплосетей в Солнечногорске, Менделеево, Выстреле. Обновление инфраструктуры в рамках госпрограммы затронет почти 60 тыс. жителей.

На котельных и ЦТП устанавливают датчики, с помощью которых можно отслеживать все параметры. В Солнечногорске они уже работают на 33 котельных и пяти ЦТП.

В Подмосковье по госпрограмме в этом году строят и ремонтируют более 500 объектов теплоснабжения. Также реализуется девять концессионных соглашений. В этом году «Газпром Теплоэнерго Московская область» построит и капитально отремонтирует 65 теплоисточников и свыше 33 км сетей.

«Большая программа по теплу в Московской области реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая (на одной из таких мы находимся), второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения. Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе», - рассказал губернатор.

