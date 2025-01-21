Строительство модульного ФАПа в поселке Пустоши завершится в мае 2025 года

Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Пустоши в Шатуре завершится в мае 2025 года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект возводится по технологии модульного строительства по госпрограмме Подмосковья за счет бюджетных средств. Сейчас здесь обустраивают фундамент и каркас входной группы, устанавливают внутренние перегородки. Уже смонтировали модули и перекрытие между ними, прикрепили модули к монолитной плите.

Площадь ФАПа составит 200 кв. м. В здании обустроят кабинет фельдшера, смотровую и процедурную, кабинет вакцинации, палату для более длительного пребывания пациентов на два места. Учреждение рассчитано на 36 посещений в смену.