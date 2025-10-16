Строительство молочного комбината завершат в Раменском в 2025 году

В Раменском до конца текущего года планируется завершить строительство молочного комбината. О ходе рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объект строится в рамках программы импортозамещения возле деревни Кузнецово. Для этого по программе «Земля за 1 рубль» ГК «Евромол» был выделен участок площадью 6 га.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 75%. В здании укладывают полы, устанавливают оборудование, обустраивают внутренние перегородки, проводят коммуникации.

На комбинате в день будут перерабатывать до 100 тонн молока и 100 тонн молочной сыворотки. Мощность предприятия составит около 10 тыс. тонн продукции в год.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с работой молочного комбината в Чехове.