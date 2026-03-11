Строительство навесов стартовало на пешеходном переходе на Смирновской улице в Люберцах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городе в рамках реконструкции Октябрьского проспекта строят два подземных пешеходных перехода на пересечении проспекта с Красной и Смирновской улицами.

Переход на Красной уже в высокой степени готовности. На переходе на Смирновской продолжается устройство лестничных сходов, строительная готовность объекта составляет более 20%. Запуск рабочего движения запланирован на второй квартал текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту дорог в регионе в текущем году.