Строительство новой блочно-модульной котельной завершится до 1 сентября в Люберцах
Фото: [Администрация г.о. Люберцы]
В Люберцах до 1 сентября планируется завершить строительство новой блочно-модульной котельной. Ее строят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Котельную возводят на улице Попова. Ее ввод обеспечит качественную подачу тепла в 38 многоквартирных домов, а также на четыре социальных объекта. Старая котельная будет отремонтирована. На объект уже завезли новые котлы отечественного производства, работы по монтажу уже стартовали.
Также в округе введут котельную на Заречной улице в поселке Марусино. Кроме того, будет обновлен участок теплосети протяженностью около 800 м в поселке Калинина.
