Строительство новой блочно-модульной котельной завершится до 1 сентября в Люберцах

В Люберцах до 1 сентября планируется завершить строительство новой блочно-модульной котельной. Ее строят в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Котельную возводят на улице Попова. Ее ввод обеспечит качественную подачу тепла в 38 многоквартирных домов, а также на четыре социальных объекта. Старая котельная будет отремонтирована. На объект уже завезли новые котлы отечественного производства, работы по монтажу уже стартовали.

Также в округе введут котельную на Заречной улице в поселке Марусино. Кроме того, будет обновлен участок теплосети протяженностью около 800 м в поселке Калинина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.