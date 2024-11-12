Строительство новой котельной близится к завершению в Озерах

Строительство новой блочно-модульной котельной близится к завершению в Озерах, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы на объекте стартовали осенью прошлого года. Площадь котельной составит 182 квадратных метра, а мощность — 65 тысяч кВт в час.

Работа котельной будет полностью автоматизирована. Объект обеспечит горячей водой и отоплением три многоквартирных дома. Впоследствии к нему подключат объекты социальной инфраструктуры.

Сейчас степень готовности объекта составляет 90%. Завершить строительство котельной планируется в декабре текущего года.