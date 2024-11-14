Строительство новой школы на 1,1 тысячи мест завершится в Мытищах в этом году

Строительство новой школы на 1,1 тысячи мест завершится в Мытищах до конца текущего года, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение площадью 17 тысяч квадратных метров строится в деревне Сухарево. На четырех этажах здания обустроят учебные помещения, мастерские, спортзал, столовую, актовый зал.

На прилегающей к школе территории появятся площадки для игр и занятий спортом, стадион с дорожками для бега, комфортные зоны отдыха.

Сейчас степень готовности объекта составляет почти 70%. Открытие учреждение поможет разгрузить школу в соседнем селе Марфино.