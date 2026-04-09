Строительство новой школы на 825 мест завершится в Королеве в 2026 году

В Королеве в 2026 году завершится строительство новой школы на 825 мест. Степень готовности объекта составляет уже 85%, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Четырехэтажная школа строится в микрорайоне Первомайский с 2022 года. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещений, устройством внутренних инженерных систем и благоустройством прилегающей территории.

Завершить строительство объекта площадью более 12,5 тыс. кв. м. планируется во втором квартале 2026 года. Таким образом, в сентябре учреждение примет первых учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Островцах в этом году откроют новую школу на 1,1 тыс. мест.