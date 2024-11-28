Строительство новых тротуаров завершилось в Московской области

Подмосковные дорожные службы завершили план по строительству тротуаров на 2024 год и обустроили более 68 километров тротуаров вдоль региональных дорог, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы завершили в 34 округах Подмосковья — построили более 80 тротуаров общей протяженностью свыше 68 километров, из них 12 тротуаров были выбраны жителями», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, наибольший объем работы провели в Чехове, Наро-Фоминском округе и Солнечногорске. Все объекты обустроили съездами и тактильной плиткой, чтобы обеспечить комфорт маломобильных граждан. В ведомстве уточнили, что в общей сложности с 2019 года в регионе построили более 710 километров новых тротуаров вдоль региональных дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.