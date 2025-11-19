Строительство производственно-складского комплекса для IT-компаний завершится в Солнечногорске в ноябре
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Солнечногорске в ноябре завершат строительство нового производственно-складского комплекса для субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Объект строится на территории индустриального парка «Есипово» с мая прошлого года. В его составе семь универсальных индустриальных зданий, общая площадь которых составляет порядка 45 тыс. кв. м.
Здесь будет производиться сборка системных блоков персональных компьютеров, изготавливаться пневматическая автоматика, а также храниться готовая продукция.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Солнечногорск ознакомился с производством уходовой косметики бренда Mixit.