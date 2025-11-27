Строительство школы и детского сада в Мытищах завершили уже на 40%

На территории жилого комплекса «Мытищи Парк» в городском округе Мытищи продолжается строительство общеобразовательной школы и детского сада. Текущая строительная готовность обоих зданий превысила 40%, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Четырехэтажная школа на 850 учащихся разместится на площади 11,7 тыс. кв. м. Здесь обустроят актовый зал с амфитеатром, кабинет трудового обучения, пищеблок полного цикла и два обеденных зала общей вместимостью 425 мест.

Дошкольное учреждение сможет принять 450 воспитанников. В здании создадут современные групповые ячейки, медицинский кабинет, а также специализированные залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Завершение строительства обоих объектов намечено на лето 2026 года.

