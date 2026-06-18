Строительство спорткомплекса с картинг-трассой в Домодедове завершится в 2026 году

В Домодедове в декабре 2026 года планируется завершить строительство нового спортивного комплекса с открытой картинг-трассой. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Комплекс строится в селе Ям. Застройщиком объекта выступает ООО «ФОК». Площадь двухэтажного здания составит почти 7,9 тыс. кв. м. Рядом обустроят пешеходные зоны и парковку на 88 мест.

Сейчас степень строительной готовности комплекса составляет 5%. Здесь выполнили устройство фундамента и строят надземные конструкции.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность нового стадиона для регби в Монино.