Строительство завода по производству соусов завершится в Ступино в 2026 году

В Ступино в первом квартале следующего года завершится строительство крупного завода по производству соусов. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Предприятие площадью 15 тыс. кв. м. строится в Михнево в рамках программы импортозамещения. Сейчас степень его готовности составляет 78%. Совокупный объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,5 млрд рублей.

На заводе будут производить более 90 видов майонеза различной жирности, а также кетчупы и другие соусы. Объем производства составит до 10 тыс. тонн в месяц.

На заводе создадут свыше 55 новых рабочих мест. В дальнейшем число сотрудников может увеличится до 200 человек.

