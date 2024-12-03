Строительство ЖК «Богдановский Лес» продолжается в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжается строительство ЖК «Богдановский Лес», в рамках первой очереди проекта группа «Самолет» возводит шесть новостроек, которые в общей сложности будут рассчитаны более чем на 1,6 тысячи квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строительная готовность корпусов № 7.2, 7.3, 7.4 и 10.2 достигла 27%, корпуса № 10.1 — 25%, № 7.1 — 20%. Строители выполняют монолитные работы, каменную кладку стен и перегородок. На территории жилого комплекса также планируют построить три школы, четыре детских сада, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.