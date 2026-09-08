От демонстрации к уничтожению: Россия перешла к новой стратегии СВО и бьет по производствам Украины

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью MK.RU заявил о смене стратегии Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. По его словам, российские войска перешли от демонстрационных ударов к систематическому уничтожению не только техники противника, но и объектов, где она создается.

Аналитик пояснил, что раньше удары часто воспринимались как демонстрация силы, теперь же акцент смещен на разрыв технологических цепочек. Целями становятся заводы по выпуску комплектующих, сборочные линии беспилотников, склады готовой продукции, а также места переоборудования обычных контейнеров в пусковые установки для дронов. Это позволяет наносить урон не только текущим запасам, но и самой способности Киева восполнять потери в долгосрочной перспективе.

Матвийчук подчеркнул, что у украинской стороны практически нет ресурсов для предотвращения таких ударов. Основная причина — острый дефицит ракет для систем противовоздушной обороны, которые не в состоянии прикрыть все объекты военно-промышленного комплекса, рассредоточенные по территории страны. Особенно уязвимыми становятся предприятия, расположенные в глубине тыла, куда ранее удары наносились реже.

Эксперт отметил, что новая тактика уже приносит результаты: украинские производители дронов и ракет вынуждены постоянно менять дислокацию и маскировать линии сборки, что снижает их производительность. Однако, по оценке Матвийчука, полного коллапса ВПК Украины ожидать пока рано, так как западные партнеры продолжают поставки готовых изделий и компонентов. Тем не менее, если Россия продолжит системно разрушать производственную инфраструктуру, это может серьезно затруднить обеспечение ВСУ в ближайшие месяцы.

Ранее беспилотники ВСУ ударили по гражданским объектам в Саратове.